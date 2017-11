Νέο ρεκόρ ταχύτητας: το Koenigsegg Agera RS έπιασε τα 447,19 χλμ./ ώρα!

Το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο είναι πλέον το Koenigsegg Agera RS, το οποίο σε αυτοκινητόδρομο της Νεβάδα με ευθεία μήκους 11 μιλίων -η σουηδική εταιρεία δεν έχει πρόσβαση σε πίστες που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο υψηλή τελική, όπως είναι η Ehra-Lessien του ομίλου Volkswagen- και με οδηγό τον εργοστασιακό Niklas Lilja πέτυχε και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσο όρο ταχύτητας 447,19 χλμ./ ώρα.

Η Koenigsegg ανακοίνωσε το ρεκόρ της αρχικά μέσω Twitter και στη συνέχεια μέσω Facebook και έτσι το Agera RS αναδεικνύεται ως το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο ξεπερνώντας κατά 22,3 χλμ./ ώρα το ρεκόρ της Veyron και κατά 14,0 του Hennessey Venom.

Παρατηρείστε πάντως πως υπάρχει μία μικρή διαφωνία στο συγκεκριμένο ρεκόρ, καθώς στο Twitter αναφέρονται ως μέσος όρος τα 444,6 χλμ./ ώρα, ενώ στο Facebook τα 447. Την αλήθεια λένε τα μίλια που είναι 277,9 και που αντιστοιχούν στα 447,19 χλμ./ ώρα.

Από κει και πέρα είναι γεγονός πως γίνεται ένας μικρός χαμός με τα ρεκόρ ταχύτητας. Τυπικά ως μοντέλο παραγωγής από τους διεκδικητές του επίζηλου τίτλου μπορεί να θεωρηθεί μόνο η Bugatti Chiron, καθώς αυτή είναι που θα κατασκευάστεί σε 500 μονάδες. Τον Σεπτέμβριο οι Γάλλοι της Bugatti ανακοίνωσαν ένα ρεκόρ στα 0-400 και αργότερα στο 0-400-0. Στη συνέχεια ήρθαν οι Σουηδοί ης Koenigsegg για να καταρρίψουν το 0-400-0 και λίγο μετά εμφανίστηκαν ως διεκδικητές και τους Αμερικανούς της Hennessey) με στόχο την υπέρβαση των 300 μιλίων την ώρα με το Venom F5.

Μέχρι να δούμε τι μπορούν να κάνουν Γάλλοι (Bugatti) και Αμερικανοί (Hennessey) τι μπορούν να κάνουν οι Σουηδοί της Koenigsegg πανηγυρίζουν…

Γιάννης Σκουφής

A Koenigsegg Agera RS driven by factory driver Niklas Lilja has recorded a 2-way avg speed of 444.6 km/h (277.9 mph). A new world record! pic.twitter.com/FXUjKpTW1q

— Koenigsegg Official (@koenigsegg) November 4, 2017