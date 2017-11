Συγκλονιστικό δυστύχημα με βυτιοφόρο στον Καναδά (Video)

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα συνέβηκε αργά χθες τη νύχτα στον Highway 400 στο Τορόντο του Καναδά. Ένα φορτηγό έπεσε με δύναμη πάνω σε ένα βυτίο το οποίο ήταν το τελευταίο όχημα σε ένα μποτιλιάρισμα, με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη των καυσίμων.

Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το γεμάτο καύσιμα «διπλό» βυτιοφόρο να ανατιναχθεί και να δημιουργήσει μια πύρινη κόλαση που κόστισε την ζωή σε τρία άτομα. Χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να κατευνάσουν τις φλόγες. Σύμφωνα με την αστυνομία της περιοχής υπάρχουν τρία τουλάχιστον θύματα από τους επιβάτες των άλλων αυτοκινήτων που βρίσκονταν στην ουρά, ενώ οι καταστροφές όπως βλέπουμε και στα βίντεο από το σημείο είναι μεγάλες.

Παναγιώτης Τριτάρης

At least two dead on Hwy 400. They have not been able to look inside all vehicles. Some vehicles have been reduced to burnt metal frames. pic.twitter.com/cfpTiTdg7p

— Tony Smyth (@LateNightCam) November 1, 2017