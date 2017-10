Χρυσό βραβείο για την καμπάνια Nissan Generation N στα Social Media Awards 2017

Η τελετή απονομής των Social Media Awards 2017, η μεγαλύτερη διοργάνωση για τα social media, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, επεφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη για τη Nissan και το συνεργαζόμενο με αυτή creative agency της 4 Wise Monkeys.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια Nissan Generation απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Use of Social Media for a Corporate Brand / Best in Auto, για την καινοτομία της και τον αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης του κοινού στα social media.

Για την ιστορία, με την καμπάνια Generation N, η Nissan στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν ήδη καταφέρει να ξεχωρίσουν για τις καινοτόμες ιδέες και πράξεις τους. Κάνοντας πράξη το σλόγκαν της μάρκας “Innovation that Excites” (Καινοτομία που Ενθουσιάζει), η καμπάνια GENERATION N αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης και επιβράβευσης ανθρώπων ή ομάδων, που μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, καταφέρνουν να ενθουσιάζουν, να καινοτομούν και να διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επιλέχθηκαν 20 ξεχωριστοί εκπρόσωποι της GENERATION N των οποίων οι μοναδικές δράσεις παρουσιάζονται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.nissangenerationn.gr. Νέοι άνθρωποι που διακρίνονται για το έργο τους σε τομείς όπως επιχειρηματικότητα, φυσικές επιστήμες, ιατρική, μηχανολογία, κοινωνική προσφορά, αθλητισμός κ.α. Μέσα από 20 σύντομα videos οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας παρουσιάζουν το αντικείμενο και το όραμά τους καλώντας το κοινό να τους στηρίξει με την ψήφο τους.

Το κοινό καλείται να επισκεφθεί το www.nissangenerationn.gr και να ψηφίσει εκείνους που θέλει να κερδίσουν, με τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. να επιβραβεύει τους 10 πρώτους, δίνοντάς τους από ένα αυτοκίνητο Nissan για έναν ολόκληρο χρόνο, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα το όραμά τους. Ανάλογα με τη φύση της δράσης του κάθε διαγωνιζομένου η Nissan προσφέρει το κατάλληλο μέσα από τον πλήρη στόλο που διαθέτει.

Η συγκεκριμένη ενέργεια υποστηρίζεται από web banners, promo video και native advertising και αξίζει να σημειωθεί πως σύντομα θα ξεκινήσει ένας δεύτερος κύκλος της επιτυχημένης καμπάνιας, ακολουθώντας πιστά το όραμα της Nissan για πρωτοπορία και καινοτομία. Για τον λόγο αυτό μείνετε συντονισμένοι με το www.nissangenerationn.gr !

Περικλής Στέφος