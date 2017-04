H NISSAN ΜΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AUTO FESTIVAL 2017

Η Nissan θα βρίσκεται στην Έκθεση Auto Festival 2017 που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Απριλίου στους χώρους της ΔΕΘ, με μια συναρπαστική γκάμα μοντέλων τόσο στο περίπτερό της, όσο και στον χώρο διεξαγωγής των test drives.

Στο επίκεντρο της προσοχής αναμένεται να βρεθεί το ολοκαίνουργιο MICRA που τώρα στην πέμπτη γενιά του, φέρνει την επανάσταση στην κατηγορία του ! Το νέο αυτό αυτοκίνητο αποτελεί μια τεράστια εξέλιξη σε σχέση με τον προκάτοχό του, σφραγίζοντας την θρυλική πορεία του μοντέλου από το 1983, όπου και ξεκίνησε να διατίθενται στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το καταξιωμένο crossover QASHQAI που πρωτοστατεί στις πωλήσεις στην κατηγορία του θα είναι εκεί, όπως και το JUKE αλλά και το X-TRAIL που συμπληρώνουν ιδανικά την γκάμα της Nissan στα crossovers. To PULSAR με τους προηγμένους κινητήρες 1.2 λίτρων βενζίνης, 1.5 λίτρων diesel αλλά και 1.6 λίτρων turbo βενζίνης, απόδοσης 115, 110 και 190 ίππων αντίστοιχα, ένα hatchback της κατηγορίας C που συνδυάζει την τολμηρή σχεδίαση, τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και κορυφαίους εσωτερικούς χώρους για την κατηγορία του, αναμένεται να προσελκύσει και αυτό το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης, όπως και το νέο NAVARA, που έχει διακριθεί ως το Διεθνές Pick Up του 2016.

Περικλής Στέφος