H ΑΚΡΑΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΒUGATTI CHIRON (VIDEO)

Για ένα αυτοκίνητο όπως η Bugatti Chiron οι δοκιμές για την εξέλιξη και την πιστοποίηση των μηχανικών της μερών απαιτούν όπως είναι φυσικό μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ ακόμα και οι πραγματικές δοκιμές μέσα στην πίστα δεν μπορούν να είναι τόσο μεγάλες σε διάρκεια και ένταση καθώς ένα ατύχημα θα μπορούσε να στείλει το πρόγραμμα αρκετά πίσω.

Για να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες οι μηχανικοί της εταιρίας κατέφυγαν στο… εργαστήριο. Εκεί γίνεται η εξέλιξη του κινητήρα W16 και μέσα σε ένα ειδικό μηχάνημα που έχει κατασκευαστεί για την περίσταση δοκιμάζεται η αξιοπιστία του σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα βλέπουμε έναν τέτοιο κινητήρα να βρίσκεται σ’ αυτό ειδικό μηχάνημα και να περνάει την απόλυτη δοκιμασία: την προσομοίωση ενός γύρου του Νίρμπουργκρινγκ σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Όπως βλέπουμε ο κινητήρας δέχεται απίστευτες μεταβολές της θέσης του, με έντονες δυνάμεις να επενεργούν πάνω στο μπλοκ, και τα ειδικά προγράμματα να καταγράφουν δεκάδες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την επαρκή λίπανση του τεράστιου κινητήρα, την λειτουργία των υδραυλικών του συστημάτων, κ.λπ.

Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε γιατί αφ’ ενός μεν είναι σαφώς πιο οικονομική, αλλά παράλληλα δείχνει πιο ξεκάθαρα την συμπεριφορά του κινητήρα σε ακραίες καταστάσεις στις ελεγχόμενες συνθήκες ενός εργαστηρίου. Παράλληλα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δοκιμαστεί για πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, χωρίς την ανάγκη για δοκιμές στην πίστα, και με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος, το οποίο -με δεδομένο το υψηλό κόστος της Chiron- θα πρέπει να είναι φτιαγμένο στην εντέλεια.

Παναγιώτης Τριτάρης

Not seen this before: @Bugatti engine rig simulates a flat-out run of the @nuerburgring , #chiron #hypercars pic.twitter.com/pwu6IpVQKq

Here’s how @Bugatti ensured the suspension of the new Chiron is up to the task of managing 1500bhp, @ST_Driving #hypercar #billionaireclub pic.twitter.com/1IEKEDQxu9

— James Mills (@squarejames) March 17, 2017