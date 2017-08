Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΝΟΣ FIAT 500 ME MIA PORSCHE 911 ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΘΛΙΑ ΟΣΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ. ΚΑΙ ΝΑΙ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ!

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, αλλά οι φωτογραφίες που βλέπετε μας ξεπερνούν κατά πολύ.

Κι αυτό γιατί πρόκειται για τη διασταύρωση ενός Fiat 500 με ένα body kit εμπνευσμένο από την έκδοση της Porsche 911 με τον εσωτερικό κωδικό 996 και τους προβολείς που έμοιαζαν με αυγά μάτια…

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τη σελίδα How Not to Design a Car στο Facebook, που δεν θα μπορούσε να έχει πιο ταιριαστό όνομα τόσο για αυτή όσο και για άλλες ανάλογες δημιουργίες που παραθέτει…

Γιάννης Σκουφής