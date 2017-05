TO NIO EP9 ΠΕΤΥΧΕ ΝΕΟ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ NUERBURGRING Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΥΦΑ; (VIDEO)

Η λίστα με τα 10 πιο γρήγορα αυτοκίνητα στο θρυλικό Nürburgring που δημοσιεύσαμε χτες πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα αν ισχύει πως μια ειδική έκδοσης του NIO EP9 σημείωσε τον απίστευτο χρόνο των 6:45.90, όπως ανακοίνωσε η αμερικάνικη εταιρεία και όταν η Lamborghini Huracan Performante χρειάζεται 6:52.01.

Το NIO EP9 είναι φουλ ηλεκτρικό με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε τροχό, έχει 1.360 ίππους, ολοκληρώνει το 0-200 σε μόλις 7,1 δεύτερα, η τελική του φτάνει τα 313 χλμ./ώρα και η μέγιστη αυτονομία του τα 427 χιλιόμετρα, την ίδια στιγμή που ο χρόνος φόρτισης είναι μόλις 45 λεπτά της ώρας.

Το θέμα βέβαια είναι κατά πόσο αυτό το ρεκόρ μπορεί να θεωρηθεί πραγματικό, καθώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και επίσης να αφορά κάποιο σεβαστό αριθμό παραγωγής -όπως συμβαίνει με την Performante- και όχι κάποια έκδοση με συγκεκριμένο tuning πίστας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε πως έχουν ή θα κατασκευαστούν μόλις έξι NIO EP9 και αυτά για τους επενδυτές της εταιρίας, ενώ υπάρχουν πλάνα για ακόμα 10 αυτοκίνητα με τιμή στα 1,48 εκ. δολάρια το καθένα.

Το NIO EP9 πάντως έχει ένα ρεκόρ στην κατοχή του, στην πίστα της Αμερικής ως το ταχύτερο αυτόνομο ηλεκτροκίνητο και όπως διαφαίνεται στη NIO το βέβαιο είναι πως το τμήμα μάρκετινγκ κάνει πολύ καλά τη δουλεία του.

Ενδιαφέρον έχει τι θα πουν για όλα αυτά και οι Ιταλοί, αν και το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια περίπτωση αντίστοιχη αυτής της επίσης αμερικανικής Hennessey που ήθελε να αρπάξει τον τίτλο από την Bugatti για το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Φυσικά στο άμεσο μέλλον σε όλες αυτές τις εξισώσεις θα μπουν με αξιώσεις τόσο η Bugatti Chiron, όσο και η αναμενόμενη Mercedes-AMG Project One.

Γεγονός είναι πάντως πως ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ γύρου. Για παραπάνω από ένα γύρο δεν παίρνουμε πάντως όρκο, λόγω της περιορισμένης, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αυτονομίας τους…

Γιάννης Σκουφής

The NIO EP9 and I broke the production car record around the Nordschleife today. Mega (Watt) effort by all in production of this car! pic.twitter.com/0UOcyyujqd

— Peter Dumbreck (@AhLovejoy) May 12, 2017