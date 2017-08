ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ «PIRELLI CALENDAR 2018»

Το ημερολόγιο της Pirelli για το 2018 θα περιλαμβάνει σουρεαλιστικές, ονειρικές εικόνες πάνω στο θέμα της γνωστής ιστορίας «Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» του Άγγλου μαθηματικού και συγγραφέα Charles Lutwidge Dodgson, γνωστού ως Lewis Carroll που για πρώτη φορά ειπώθηκε το 1865. Για το δημιουργικό κομμάτι επιστρατεύθηκε ο γνωστός φωτογράφος και εσχάτως κινηματογραφιστής, Tim Walker, του οποίου οι εικόνες κοσμούν το περιοδικό Vogue για πάνω από μία δεκαετία.

Ο Walker οργάνωσε την πρώτη του σημαντική έκθεση το 2008 στο Design Museum του Λονδίνου. Αυτή η έκθεση συνέπεσε με τη έκδοση του βιβλίου του «Pictures» από την εκδοτική εταιρεία teNeues. Το 2010, η πρώτη ταινία μικρού μήκους του Walker, «The Lost Explorer» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το Λοκάρνο στην Ελβετία, και στη συνέχεια κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο Chicago United Film Festival, το 2011.

Ο Walker τιμήθηκε με το «Isabella Blow Award for Fashion Creator» από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council) το 2008 και με το Infinity Award από το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας (The International Center of Photography) το 2009. Το 2012 Walker έλαβε Τιμητική Υποτροφία (Honorary Fellowship) από την Βασιλική Φωτογραφική Εταιρεία (Royal Photographic Society). Αξίζει να σημειωθεί πως το Victoria & Albert Museum και η National Portrait Gallery στο Λονδίνο περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Walker στις μόνιμες συλλογές τους.

Στο project του ημερολογίου της Pirelli, ο Walker θα επιχειρήσει να αφηγηθεί με εικόνες μια φανταστική ιστορία γεμάτη με υπαινιγμούς, απίθανες καταστάσεις και ψευδείς παροιμίες. Ο ίδιος, όπως και πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες εμπνευσμένοι από την ιστορία, δημιούργησε τη δική του εκδοχή, η οποία διαθέτει 17 πρωταγωνιστές από τον κόσμο της μόδας, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Μεταξύ άλλων έχουν φωτογραφηθεί οι: Naomi Campbell, (Βρετανίδα, μοντέλο και ηθοποιός), Whoopi Goldberg, (Αμερικανίδα ηθοποιός, συγγραφέας τηλεπαρουσιάστρια και ακτιβίστρια), Zoe Bedeaux (Βρετανίδα στυλίστρια, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια), Thando Hopa, (Νοτιοαφρικανή, μοντέλο και δικηγόρος), Jaha Dukureh (ακτιβίστρια, για τα δικαιώματα των γυναικών της Γκάμπιας) κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί πως το ημερολόγιο της Pirelli για το 2018 επέστρεψε στις έγχρωμες εικόνες έπειτα από δύο χρονιές σε… black & white απόδοση!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pirellicalendar.com