ΝΕΟ MINI COUNTRYMAN: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, ΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ & ΠΙΟ UPPER CLASS

Για τη δεύτερη γενιά του Countryman, η Mini έκανε τις λογικές και αναμενόμενες κινήσεις: διατήρησε σε γενικές γραμμές το γνώριμο και επιτυχημένο σχήμα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αύξησε τις διαστάσεις του έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερου μοντέλου της, μιας και συνολικά η 2η γενιά των Mini έχει μεγαλώσει.

Έτσι λοιπόν το καινούργιο Countryman της 2ης γενιάς έχει μεγαλύτερο μήκος κατά 20 ολόκληρα εκατοστά, φτάνοντας συνολικά τα 4,299 μέτρα, διάσταση που το τοποθετεί στην καρδιά των μικρών- μεσαίων SUV γενικά και πιο ειδικά αυτών με premium χαρακτήρα. Παράλληλα με το μήκος έχουν αυξηθεί τόσο το πλάτος όσο και το ύψος, καθώς και το μεταξόνιο, κατά 75 χιλιοστά, γεγονός που έχει κάνει το εσωτερικό του, σε σχέση με την πρώτη γενιά που ήταν ήδη καλή στο συγκεκριμένο τομέα αλλά και με τα άλλα μοτέλα της κατηγορίας, ακόμα πιο άνετο. Τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους.

Το νέο Countryman λοιπόν έχει 5 κανονικές θέσεις, μπόλικο αέρα για τα κεφάλια αλλά και για τα πόδια όσων κάθονται πίσω, ενώ το συρόμενο κατά 13 εκατοστά και κατά μήκος πίσω κάθισμα δίνει και τη δυνατότητα προσαρμογής των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι ο χώρος αποσκευών να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 450 λίτρων, τιμή εξαιρετική όχι μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία αλλά και για την επόμενη και να μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.390 αν εκμεταλλευτεί κανείς τη δυνατότητα ασύμμετρης αναδίπλωσης (σε ποσοστό 40:20:40) της πλάτης του πίσω καθίσματος.

Αξιόλογο οικογενειακό λοιπόν το νέο Countryman, ενώ ενδιαφέρον είναι πως παρά την αύξηση των διαστάσεών του δεν έχει χάσει την ευελιξία του, τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε στενούς επαρχιακούς δρόμους. Σαν κι αυτούς γύρω από την Παύλιανη, όπου το οδηγήσαμε, ενώ δεν έχει χάσει ούτε τη διασκεδαστική, την fun to drive πλευρά του.

Η δυναμική πλευρά του SUV της Mini -ή SAV αν υιοθετήσουμε τον όρο που χρησιμοποιεί ο όμιλος BMW- χαρακτηρίζεται από μια ζυγισμένη οδική συμπεριφορά, ακριβές σύστημα διεύθυνσης, ικανοποιητικό επίπεδο άνεσης και μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης. Τα οποία γίνονται ακόμα μεγαλύτερα με το νέο, πιο σοφιστικέ σύστημα τετρακίνησης ALL4, που συνδυάζεται με όλους τους κινητήρες που είναι ήδη διαθέσιμοι.

Σε ότι αφορά τα σύνολα βενζίνης η βάση είναι οι 3κύλινδροι, τα 1.500 κυβικά και οι 136 ίπποι του Countryman Cooper, που εξασφαλίζουν ένα 0-100 σε 9,6 δεύτερα και μια τελική 202 χλμ./ ώρα. Την ίδια στιγμή η επίσημη μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 5,5 έως 5,7 λίτρα αμόλυβδης για κάθε 100 χιλιόμετρα και οι αντίσοιχες εκπομπές CO2 από 126 έως 130 γραμμάρια το χιλιόμετρο.

Ακολουθεί ο τετρακύλινδρος των 2.000 κυβικών του Cooper S με 192 ίππους, ενώ τετρακύλινδροι και δίλιτροι είναι και οι δύο διαθέσιμοι diesel. Αυτός των 150 ίππων του Cooper D και αυτός των 190 του Cooper SD.

Η γκάμα θα διευρυνθεί στην πορεία με το βασικό πετρελαιοκινητήρα, τον επίσης 3κύλινδρο των 1.500 κυβικών και των 116 ίππων του One D, που σύμφωνα με τις προβλέψεις και τη λογική θα είναι και το πιο δημοφιλές στην ελληνική αγορά. Στην οποία κάποια στιγμή θα είναι διαθέσιμο και το πρώτο plug-in υβριδικό της μάρκας. Το MINI Cooper S E Countryman ALL4, με συνδυαστική απόδοση 224 ίππων και δυνατότητα καθαρά ηλεκτρικής κίνησης για μέχρι και 40 χιλιόμετρα.

Για όλες τις ήδη υπάρχουσες εκδόσεις του Mini Countryman υπάρχουν διαθέσιμα και αυτόματα κιβώτια -με 6 σχέσεις στο Cooper, με 9 σε όλα τα άλλα. Μάλιστα στο Cooper SD είναι μέρος του βασικού εξοπλισμού, όπως μέρος του είναι και αρκετά συστήματα υποβοήθησης, μαζί με τις πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης smartphones.

Σημαντική εξέλιξη είναι πως πλέον η top οθόνη των 8,8 ιντσών στο κεντρικό όργανο είναι αφής. Αισθητικά το χαρακτηριστικό όλων των Mini στρογγυλό κεντρικό όργανο παίζει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνολική εικόνα του ταμπλό, που ναι μεν δείχνει οικείο αλλά ενσωματώνει πολλές αλλαγές σε σχέση με αυτό της 1ης γενιάς. Παράλληλα ο οδηγός, που κάθεται καλά, δεν θα έχει θέματα σε ότι αφορά την εργονομία, ενώ έχει και πολύ καλή ορατότητα.

Η τελευταία οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στις χαρακτηριστικά λεπτές κολώνες του αμαξώματος, που με τη σειρά του ακολουθεί την επιτυχημένη φόρμα της 1ης γενιάς, δεν υπήρχε άλλωστε και λόγος να αλλάξει όπως προαναφέραμε, έχοντας όμως και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όπως την εξαγωνική μάσκα και τους προβολείς που πλέον δεν είναι στρογγυλοί αλλά οβάλ και έχουν περιμετρικά LED φώτα ημέρας, το πιο τονισμένο πίσω «σκαλοπάτι» της οροφής, ειδικά όταν η τελευταία είναι λευκή στα πλαίσια της διχρωμίας του αμαξώματος που μπορεί να επιλεγεί.

Μαζί βέβαια με άλλα πολλά στοιχεία προσωποποίησης τόσο εκτός όσο και εντός, με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να διαμορφώσει το Countryman, όπως και κάθε Mini άλλωστε, όπως το έχει φανταστεί.

Με ανάλογη βέβαια επιβάρυνση των τιμών εκκίνησης, που για το Countryman Cooper (βενζίνη) ξεκινούν από τις 26.970 ευρώ και για το Cooper D (πετρέλαιο) από τις 32.400 ευρώ.

Γιάννης Σκουφής

MINI COUNTRYMAN COOPER Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 4.299×1.822×1.557 χιλ. Μεταξόνιο: 2.670 χιλ. Πορτμπαγκάζ: 450- 1.390 λίτρα Βάρος: 1.365 κιλά Κινητήρας: 1.499 κ.εκ., 3 κύλινδροι, turbo βενζίνης Ισχύς: 136 PS/ 4.400- 6.000 σ.α.λ. Ροπή: 220 Nm/ 1.400- 4.300 σ.α.λ. 0-100, Τελική: 9,6”, 202 χλμ./ ώρα Κατανάλωση (επίσημη): 5,5- 5,7 λίτρα/ 100 χλμ. CO2: 126- 130 γραμμάρια/ χλμ. Τέλη: 151- 156 € Τιμή: από 26.970 €

φωτογραφία: Γιώργος Καραγιωργάκης