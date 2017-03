JEEP RENEGADE 1.6 MJTD DDCT: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

Με περίπου 900 ταξινομήσεις το 2016, το Jeep Renegade φαίνεται πως κέρδισε το στοίχημα με την ελληνική αγορά, καταλαμβάνοντας μερίδιο άνω του 10% στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV. Συνολικά οι πωλήσεις της Jeep διεθνώς έχουν διευρυνθεί και την περασμένη χρονιά σημείωσαν ρεκόρ με περίπου 1,4 εκατ. ταξινομήσεις. Στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση των ετήσιων πωλήσεων στα 2 εκατ. οχήματα για το 2018 μετά και την παρουσίαση της νέας γενιάς Compass που θα παρουσιαστεί στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος έτους.

Το Jeep Renegade προσφέρεται σε 17 επιλογές εξοπλισμού και κινητήρων ενσωματώνοντας 70 ξεχωριστά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Για το τρέχον έτος, η γκάμα Renegade ενισχύθηκε με ένα νέο ημιαυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη που παντρεύεται με τον βασικό Turbo Diesel κινητήρα 1,6 λίτρων απόδοσης 120 ίππων. Η συγκεκριμένη πρόταση Renegade συνδυάζεται με την μεσαία έκδοση εξοπλισμού Longitude και προσφέρεται μόνο με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς στην τιμή των 27.200 ευρώ.

Η δεύτερη νέα έκδοση στην γκάμα Renegade είναι αυτή με το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων της ZF που διατίθεται με τον κινητήρα Turbo βενζίνης 1,4 λίτρων στην ισχυρή έκδοση απόδοσης των 170 ίππων. Ο παραπάνω συνδυασμός φέρει τον πλούσιο εξοπλισμό Limited μαζί με σύστημα κίνησης στους τέσσερις τροχούς και τιμή στα 28.060 ευρώ.

Το νέο ημιαυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων φέρει την κωδική ονομασία FPT C635 DDCT και είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την FIAT Powertrain Technologies σε συνεργασία με την Magnetti Marelli και την BorgWarnet. Με σχέση μετάδοσης 6.68:1 και λόγο διαφορικού 4.438:1 παρέχει γρήγορες επιταχύνσεις και οικονομία καυσίμου. Από την άλλη, ο διπλός – ξηρός – συμπλέκτης, επιτρέπει την άμεση αλλαγή σχέσης μετάδοσης δίχως απώλεια ισχύος.

Έχοντας αυτά κατά νου, κινηθήκαμε μέχρι το Jeep Camp που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχωβας, δοκιμάζοντας το Renegade με το νέο ημιαυτόματο κιβώτιο στην έκδοση diesel. Το μοτέρ πετρελαίου στα 1,6 λίτρα είναι το μικρότερο που προσφέρεται στην γκάμα Renegade και προέρχεται από την Fiat (γενιά Multijet II). Είναι προδιαγραφών ρύπων Euro 5+ (εκπομπές CO2 118 γρ./χλμ.) με απόδοση στους 120 ίππους και μέγιστη ροπή στα 320 Nm αποδιδόμενα μόλις από τις 1.750 σ.α.λ. Στην πράξη αποδεικνύεται αρκούντως δυνατός παρά το υψηλό απόβαρο του Renegade που προσεγγίζει τα 1.500 κιλά.

Το συγκεκριμένο μοτέρ δουλεύει πολιτισμένα, δεν παράγει ενοχλητικό θόρυβο και έχει περιορισμένους κραδασμούς. Ο συνδυασμός με το ημιαυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων προσδίδει μια νότα χρηστικότητας στην καθημερινή χρήση αν συμβιβαστείς με τα επιπλέον 1.600 ευρώ που θα πρέπει να καταβάλλεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη έκδοση Renegade, με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Σε επίπεδο μέσης κατανάλωσης βρεθήκαμε στα 7 λίτρα/100 χλμ. με τρεις επιβάτες και αποσκευές.

Πολιτική της Lancia Jeep Ελλάς για το 2017 είναι η διατήρηση της κάρτας Club One και του προγράμματος Jeep Value για τους χρήστες αλλά και για τους νέους πελάτες Jeep. Οι κάτοχοι της κάρτας Club One απολαμβάνουν δωρεάν: Οδική βοήθεια, κάρτα καυσαερίων, προέλεγχο ΚΤΕΟ, έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού, αυτοκίνητο αντικατάστασης, ειδικές εκπτώσεις σε συντήρηση και επισκευή και δυνατότητα αποπληρωμής με άτοκο διακανονισμό. Από την άλλη, το πρόγραμμα Jeep Value εγγυάται την επαναγορά των Jeep σε προσυμφωνημένη τιμή, για διάστημα πέντε ετών από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Στον τομέα της χρηματοδότησης υπάρχουν εξατομικευμένα προγράμματα με χαμηλά επιτόκια και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής. Έτσι η αγορά ενός Renegade δεν απαιτεί προκαταβολή, με την αποπληρωμή να φθάνει έως και τις 72 μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο είναι 6,95% ενώ προσφέρεται η δυνατότητα ανισόποσης τελευταίας δόσης με 4 εναλλακτικές δυνατότητες.

Τιμές Renegade 2017 Εκδόσεις Βενζίνης Sport 1.6 E-TorQ s/s 110 hp 5-Manual FWD 19.900 € Longitude 1.4 MultiAir2 Turbo s/s 140hp 6-Manual FWD 21.900 € Longitude 1.4 MultiAir2 Turbo s/s 140hp DDCT (6-auto) FWD 25.900 € Limited 1.4 MultiAir2 Turbo s/s 140hp 6-Manual FWD 26.200 € Limited 1.4 MultiAir2 Turbo s/s 170hp 9-speed Auto 4WD 28.060 € Εκδόσεις Diesel Sport 1.6 Mjtd s/s 120hp 6-Manual FWD 21.900 € Longitude 1.6 Mjtd s/s 120hp 6-Manual FWD 25.600 € Longitude 1.6 Mjtd s/s 120hp DDCT (6-auto) FWD 27.200 € Limited 1.6 Mjtd s/s 120hp 6-Manual FWD 27.200 € Limited 1.6 Mjtd s/s 120hp DDCT (6-auto) FWD 31.900 € Longitude 2.0 Mjtd s/s 140hp 6-Manual 4WD 27.700 € Limited 2.0 Mjtd s/s 140hp 9-Αuto 4WD Low 36.300 € Trailhawk 2.0 Mjtd s/s 170hp 9-Αuto 4WD Low 36.900 €

images: Χρήστος Καραγεωργάκης