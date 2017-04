Η SSANGYONG ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΝΕΟ REXTON ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ

Στην έκθεση της Σεούλ, η SsangYong αποκάλυψε, σε παγκόσμια 1η, το νέο Rexton. Πρόκειται για την 4η γενιά του πιο διάσημου μοντέλου της εταιρείας, με ιστορία από το 2001, που στέκεται στην κορυφή της γκάμας της SsangYong και ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV.

Ο CEO της SsangYong Motor, κ. Choi, τόνισε ότι «Ακολουθώντας το Tivoli, που έθεσε νέα standards στα compact SUV, το νέο Rexton αποτελεί την αναβίωση του μεγαλόσωμου SUV με τις παραδοσιακές αξίες ενός καθαρόαιμου εκτός δρόμου οχήματος».

Βασισμένο σε πλαίσιο νέα γενιάς με την κίνηση πίσω, το νέο Rexton αντικατοπτρίζει τις αρχές ενός Premium Αυθεντικού SUV, συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία. Βασική επιδίωξη του νέου μοντέλου είναι να εδραιώσει την κερδοφορία της εταιρείας αλλά και να καθιερώσει από την αρχή τη φήμη της ως εξειδικευμένης στα SUV, με ένα κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία του.

Σχεδιαστική επανάσταση

Ο έντονος και δυναμικός σχεδιασμός του νέου Rexton έχει πάρει την έμπνευσή του από το μεγαλοπρεπή ναό του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Η σχεδιαστική φιλοσοφία της SsangYong «Nature-born 3Motion», και πιο συγκεκριμένα η έννοια της «Μεγαλοπρεπούς Κίνησης» ήταν η βάση για την υλοποίηση, πάνω στο αμάξωμα του Rexton, της φυσικής κίνησης.

Το εσωτερικό του νέου μοντέλου που στόχο έχει να προσφέρει «εκλεπτυσμένη πολυτέλεια» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς ανάλογα τη θέση των καθισμάτων. Οι δερμάτινες επενδύσεις, που κάνουν χρήση δέρματος Nappa, ή τα ηλεκτρικά καθίσματα με μνήμες που «σώζουν» και τη θέση των εξωτερικών καθρεπτών, είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα που αναδύουν την αίσθηση ανώτερης ποιότητας που εισπράττουν οι επιβάτες.

Παράλληλα, το νέο Rexton προσφέρει τους μεγαλύτερους χώρους στην κατηγορία του, χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση του εσωτερικού του.

Οδηγική επανάσταση

Το νέο Rexton χρησιμοποιεί έναν κινητήρα diesel 2.2 λίτρων (181PS, 420 Nm)*, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων της Mercedes – Benz. Παράλληλα, θα εξοπλίζεται και με τον κινητήρα βενζίνης 2.0 DGi (225PS, 350Nm)* με turbo και άμεσο ψεκασμό καυσίμου.

Το σύστημα τετρακίνησης 4Tronic βασίζεται στη μακροχρόνια παράδοση της SsangYong στα συστήματα του είδους (4WD). O οδηγός μπορεί να επιλέξει κίνηση στους πίσω τροχούς, υπό νορμάλ συνθήκες οδήγησης, επιδιώκοντας άνεση και χαμηλή κατανάλωση. Η τετρακίνηση (4WD) μπορεί να επιλεγεί προκειμένου να εξασφαλιστεί το βέλτιστο κράτημα σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, ενώ υπάρχουν και σχέσεις υπολλαπλασιασμού για κορυφαίες εκτός δρόμου επιδόσεις. Παράλληλα, ο συνδυασμός της ανάρτησης με διπλά ψαλίδια εμπρός και σύστημα πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα, εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα και ποιότητα κύλισης.

Επανάσταση Ασφαλείας

Το νέο Rexton εξοπλίζεται με τους περισσότερους αερόσακους για τους επιβάτες στην κατηγορία του. Έτσι, εκτός από τους βασικούς 6 και αυτόν για τα γόνατα του οδηγού, εξοπλίζεται και με ξεχωριστούς πλευρικούς αερόσακους για τους επιβάτες της 2ης σειράς καθισμάτων. Παράλληλα, το νέο του πλαίσιο (τεχνολογίας Quad Frame) είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υπερ-υψηλής και υψηλής αντοχής για να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια στους επιβάτες.

Τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας είναι διαθέσιμα στο νέο Rexton, όπως το Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος (AEBS), το Σύστημα Υποβοήθησης Παραμονής στη Λωρίδα (LCA), το Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου (BSD), το Σύστημα Προειδοποίησης για την Κυκλοφορία Όπισθεν του Οχήματος (RCTA).

Τεχνολογική επανάσταση

Το σύστημα ψυχαγωγίας που είναι τοποθετημένο στο νέο Rexton είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του καθώς προσφέρει μια μεγάλη οθόνη αφής 9,2 ιντσών, είναι συμβατό με τα λογισμικά Apple Car Play και Android mirroring, για απευθείας προβολή του interface του smartphone στην οθόνη του αυτοκινήτου, και σύστημα navi σε HD ανάλυση. Παράλληλα, το Rexton εξοπλίζεται με το 3D Around View Monitor (AVM) που προσφέρει μια πανοραμική – ρεαλιστική εικόνα του αυτοκινήτου, βοηθώντας τον οδηγό να κάνει ακριβείς ελιγμούς. Το νέο μοντέλο είναι εφοδιασμένο και με ένα top of the class σύστημα 10 ηχείων της Infinity, που αποδίδουν με μεγάλη ακρίβεια τις ηχητικές συχνότητες, προσφέροντας μια premium εμπειρία, αντάξια του Rexton.

Ακριβείς πληροφορίες για τις επιδόσεις, τους άλλους κινητήρες και κιβώτια, την κατανάλωση, καθώς και την τιμή του νέου Rexton θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ το αυτοκίνητο αναμένεται και στην Ελλάδα μέσα στο φθινόπωρο του έτους.

Περικλής Στέφος