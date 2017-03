H PIRELLI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Αν και τα λάστιχα είναι το σημείο που εφάπτεται το αυτοκίνητο με τον δρόμο, είναι και το εξάρτημα το οποίο έχει την μικρότερη επικοινωνία με τον οδηγό μέχρι σήμερα. Αυτό θέλει να αλλάξει η Pirelli με τα νέα της λάστιχα Connesso P Zero και Connesso Sottozero.

Η τεχνολογία που έχουν είναι σχετικά απλή: στο εσωτερικό του ελαστικού τοποθετείται ένας σένσορας διαμέτρου 10 εκατοστών και βάρος μόλις 9 γραμμαρίων. Ο σένσορας αυτός μπορεί να συνδεθεί με το κινητό σας και χάρη σε ένα ειδικό app που προμηθεύει η εταιρία, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει με λεπτομέρεια και σε πραγματικό χρόνο αρκετές από τις παραμέτρους λειτουργίας του ελαστικού, όπως η πίεση του αέρα, η θερμοκρασία του ακόμα και η φθορά που έχει υποστεί.

Το app επίσης παρέχει την δυνατότητα να ειδοποιήσει αυτόματα επιλεγμένα συνεργεία σε περίπτωση που υπάρξει κλατάρισμα, ενώ μπορεί ο οδηγός μέσα από την εφαρμογή να παραγγείλει το νέο του λάστιχο στην on line υπηρεσία πώλησης της Pirelli.

To σύστημα θα αρχίζει να εφαρμόζεται στα P Zero από φέτος το καλοκαίρι, αλλά στόχος της Pirelli είναι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να το ενσωματώσει και στις πιο φθηνές σειρές της. Όσο για τα P Zero, πέρα από το συγκεκριμένο σύστημα, μπορεί κανείς να τα παραγγείλει με μία χρωματιστή ρίγα στο πλάι (όπως γίνεται με τα ελαστικά της F1) έχοντας στην διάθεσή του πάνω από 3.000 χρωματισμούς να επιλέξει με το ανάλογο υψηλό αντίτιμο.

Παναγιώτης Τριτάρης