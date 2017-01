ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ EKΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ MERCEDES (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ότι η Mercedes-Benz βρίσκεται σε δικό της παιχνίδι σε κάθε έκφανση της βιομηχανίας είναι κοινά αποδεκτό. Το τμήμα μάρκετινγκ όμως της εταιρίας, όταν βρίσκεται σε κέφια, κάνει πραγματικά “θαύματα”. Όπως έγινε και με το διαφημιστικό που γύρισε για το Αμερικάνικο Super Bowl όπου είχε την φαεινή ιδέα να αναθέσει το γύρισμά της στο γνωστό δίδυμο των θαυματοποιών του Χόλιγουντ, τους βραβευμένους και με Όσκαρ αδελφούς Κοέν.

Αυτό είναι το πρώτο διαφημιστικό των σκηνοθετών του Χόλιγουντ για το Super Bowl και προβάλει το AMG GT C Roadster. Το μικρό βίντεο είναι ένας χιουμοριστικός φόρος τιμής στην γενιά του “Easy Rider” με τους Χαρλεάδες και το “Born to Be Wild” των Steppenwolf να κυριαρχούν στην αρχή του βίντεο, με μάλλον κωμικό τρόπο. Οι μηχανόβιοι “διασκεδάζουν” με τον δικό τους τρόπο, ενώ σε κάποια άκρη του σκηνικού βρίσκεται και το ορίτζιναλ πόστερ της ταινίας με τον Πίτερ Φόντα.

Ξαφνικά κάποιος μπαίνει μέσα στο “σαλούν” και τους ειδοποιεί ότι κάποιος έχει μπλοκάρει τις Χάρλει που έχουν παρκαρισμένες απ’ έξω. Οι μοτοσικλετιστές τρέχουν έξω έτοιμοι για καυγά όμως βρίσκονται μπροστά σε μία μεγάλη έκπληξη, την οποία αξίζει να δείτε. Το βίντεο τελειώνει με την AMG GT να αναστατώνει τα πάντα γύρω της, και τον οδηγό της, γνωστό από τα… παλιά, να χάνεται στο ηλιοβασίλεμα της άγριας Δύσης. Με το σύνθημα Born to be wild, να γίνεται και Βuilt to be wild.

Ήδη η διαφήμιση με την πολύτιμη και σπάνια υπογραφή των Κοέν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την Mercedes να φαίνεται να έχει πάρει κεφάλι στον άτυπο “διαγωνισμό” για το καλύτερο διαφημιστικό στο φετινό Super Bowl. Με τέτοιο καστ αλλά και τέτοιο τμήμα μάρκετινγκ, δύσκολα θα βρουν αντίπαλο.

Παναγιώτης Τριτάρης