ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΝΑ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Αν όπως λένε η Ιστορία γράφεται από τους νικητές -και με τον Σένα δεν μιλάμε για έναν απλό “νικητή” και μόνο- τότε στις μικρές της υποσημειώσεις μπορεί να βρει κανείς πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ανθρώπων που ηττήθηκαν από τις συγκυρίες ή -συνήθως- από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ένα ντοκιμαντέρ που παίζεται αυτό τον καιρό στην Βρετανία μας θυμίζει έναν οδηγό που στις ημέρες του θεωρήθηκε μεγαλύτερο ταλέντο ακόμα και από τον Σένα. Πρόκειται τον Tommy Byrne, ένα από εκείνα τα “κακά” παιδιά που έριξαν την καριέρα τους κορώνα-γράμματα, και παρασύρθηκαν από τις κακές συνήθειες και την μοίρα του looser να τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή.

Γεννήθηκε στην Ιρλανδία το 1958 και έκανε ένα μικρό πέρασμα από την Formula 1 το 1982 στην μάλλον ασήμαντη ομάδα Theodore η οποία ποτέ δεν κατάφερε να του προσφέρει ένα στοιχειωδώς ανταγωνιστικό αυτοκίνητο. Την ίδια χρονιά είχε κερδίσει την Βρετανική Formula 3 παρά την απουσία του για την συμμετοχή και στην Formula 1, ενώ είχε συμμετάσχει και στις δοκιμές για την McLaren.

Όσοι τον έβλεπαν εκείνο τον καιρό υποστήριζαν ότι ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της εποχής του έχοντας την στόφα οδηγών όπως ο Σένα ή ο Σουμάχερ στην ίδια ηλικία. Μάλιστα πολλοί που γνώριζαν τα πράγματα καλύτερα λένε ότι θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερος οδηγός του κόσμου αν είχε βρεθεί πίσω από το κατάλληλο αυτοκίνητο και οι κακές του συνήθειες (το ποτό και τα ναρκωτικά μαζί με τις απαραίτητες γυναίκες) δεν τον αποσπούσαν τόσο πολύ από τον στόχο του.

Απογοητευμένος από τα αποτελέσματα που είχε στις διάφορες απόπειρές του να μπει στην Formula 1 έφυγε για την Αμερική, όπου έκανε μία αποσπασματική καριέρα σε διάφορες μορφές αγώνων, μέχρι που αποσύρθηκε το 1992 από την αγωνιστική δράση. Αυτή την εποχή ζει στην Φλόριδα των ΗΠΑ όπου διδάσκει στην σχολή αγωνιστικής (και όχι μόνο) οδήγησης της Honda.

Το φιλμ δείχνει πόσο απίστευτα γρήγορος και ταλαντούχος ήταν ο Byrne στα χρόνια της νεότητάς του, όταν μάλιστα δήλωνε ότι “έμαθε την τέχνη μου… τρακάροντας”. Την ίδια στιγμή βλέπουμε έναν άνθρωπο ασυγκράτητο στην προσωπική του ζωή, άστατο και με πολλές εξάρσεις, κάτι που δεν ταίριαζε με τίποτα στην εικόνα της Formula 1 που εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει να δημιουργεί την σημερινή εικόνα της.

Είχε τσακωθεί με τους περισσότερους γύρω του, είχε αποκτήσει πολλούς εχθρούς ενώ η έλξη του για ναρκωτικά και αλκοόλ τον απομάκρυνε όλο και περισσότερο από ένα πρωτοκλασάτο μονοθέσιο. Για την ζωή του έχει γραφτεί ένα βιβλίο από τον Mark Hughes με τον τίτλο “Chrashed and Byrned: The Greatest Racing Driver You Never Saw”. Και για πολλούς ήταν όντως ο μεγαλύτερος οδηγός αγώνων που ποτέ δεν καταφέραμε να δούμε.

Ή όπως λέει κάποιος μέσα στο φιλμ, η ιστορία του μοιάζει με αυτή ενός ακόμα μεγάλου Άγγλου, του ποδοσφαιριστή Τζορτζ Μπεστ. Μόνο που στην περίπτωση του Byrne, στον κατήφορο που είχε πάρει δεν πρόλαβε να προηγηθεί ο θρίαμβος!

Παναγιώτης Τριτάρης