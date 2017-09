Πιο επικό δεν γίνεται: Ένας από τους -πολλούς- λόγους που ο Colin McRae ήταν μοναδικός! (Video)

Πέρασαν ήδη 10 χρόνια που ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχασε ίσως τον πιο χαρισματικό οδηγό που πέρασε ποτέ από τα ράλι σε ένα δυστύχημα με το προσωπικό του ελικόπτερο. Και παντού στον κόσμο γίνονται αφιερώματα για την μοναδική του ικανότητα να ξεχωρίζει ανάμεσα σε όσους προηγήθηκαν και όσους τον ακολούθησαν, έχοντας αυτό το μοναδικό χάρισμα να είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακός όσο κανένας αλλά και αποτελεσματικός.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές του στιγμές ήταν και αυτή που βλέπουμε στο βίντεο, η συμμετοχή του στα X-Games του 2006 στις ΗΠΑ. Ο αγώνας για την πρώτη θέση θα κριθεί μεταξύ του Σκωτσέζου και του Travis Pastrana.

O τελευταίος έχει κάνει και αυτός ήδη έναν απίστευτο χρόνο, όμως όπως φαίνεται κατά την διάρκεια της διαδρομής, ο McRae μαζεύει διαρκώς δευτερόλεπτα και όπως φαίνεται θα τερματίσει άνετα πρώτος με μια διαφορά πάνω από 6-7 δευτερόλεπτα.

Όμως σε ένα άλμα δυο στροφές πριν το τέλος όπως συνήθιζε θέλησε να προσφέρει λίγο παραπάνω θέαμα, και το Impreza έπεσε με δύναμη προς την μία πλευρά και ανατράπηκε. Ο Pastrana δεν πιστεύει στα μάτια του καθώς βλέπει να κερδίζει μία ανέλπιστη νίκη, όμως ο McRae δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

Για καλή του τύχη το Impreza μετά τις τούμπες μένει στους τροχούς του και ο Colin ξεκινά πάλι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα flat out για να τερματίσει με το στραπατσαρισμένο Impreza. Και παρά όλα όσα έγιναν, κατάφερε να τερματίσει στην δεύτερη θέση, ,μόλις 0,52 δευτερόλεπτα πίσω από τον Pastrana ο οποίος μονολογεί ότι όλα αυτά δεν γίνονται και ότι ο ΜcRae είναι σταλμένος από τον Θεό.

Ίσως ο Αμερικάνος να είχε δίκιο, καθώς ο Colin ήταν και παραμένει ένα είδος ιεραποστόλου των αγώνων και την ασύλληπτης ταχύτητας, ένας οδηγός που ξεπερνούσε το μέτρο και τους νόμους της Φυσικής με τέτοια απλότητα και με απόλυτη σιγουριά για όσα έκανε.

Ή όπως το έλεγε και ο ίδιο, “where in doubt, just flat out”. Και σίγουρα κάπου εκεί ψηλά μάλλον πηγαίνει flat out, αφήνοντάς μας με την ανάμνηση ενός θεαματικού περάσματος από τα ανθρώπινα.

Παναγιώτης Τριτάρης