BMW 116d: Το diesel ζει και βασιλεύει…

Η σειρά 1 ανανεώθηκε στα σημεία και επωφελήθηκε των νέων downsized κινητήρων της BMW. Η έκδοση 116d εφοδιάζεται με τον καινούργιο 3κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα 1,5 λίτρων που εκτός από τους 116 ίππους, έχει επίσης να επιδείξει, χαμηλές τιμές κατανάλωσης και ένα αρκετά οικολογικό αποτύπωμα ρύπων CO2.

Με παρουσία από το 2004 στις διεθνείς αγορές, η σειρά 1 της BMW συμμετέχει στην δημοφιλή κατηγορία των μοντέλων premium hatchback διαμέσου 2 γενιών με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. μονάδες. Το 2016, η μικρή BMW ανανεώθηκε αισθητικά και ενισχύθηκε τεχνολογικά με την είσοδο νέων 3κύλινδρων και 4κύλινδρων κινητήρων. Η έκδοση diesel 116d εφοδιάζεται με έναν τέτοιο κινητήρα με τρεις κυλίνδρους και downsized διαστάσεις στα 1496 κ.εκ. Πρόκειται για έναν οικονομικό Turbo κινητήρα με υψηλό λόγο συμπίεσης και αναβαθμισμένη ροπή στα 270 Nm, που μεταφράζεται σε επιπλέον 10 Nm ροπής από τον προηγούμενο 4κύλινδρο κινητήρα diesel που ήταν στα 1,6 λίτρα.

Ο συγκεκριμένος πετρελαιοκινητήρας δεν στερείται επιδόσεων μολονότι έχει να αντιπαρέλθει το βάρος των 1.400 κιλών της κατασκευής. Η επιτάχυνση 0-100 πραγματοποιείται σε 10,3’’ ενώ η τελική ταχύτητα φθάνει τα 200 χλμ./ώρα. Εκεί όμως όπου ο συγκεκριμένος κινητήρας δείχνει πραγματικά πρόθυμος και… ζωηρός είναι στις επιταχύνσεις εν κινήσει (ρεπρίζ) και στο εύρος λειτουργίας μεταξύ 1.750 και 2.500 σ.α.λ. Από την άλλη, η μέση κατανάλωση βρίσκεται στα 5,5 λίτρα/100 χλμ. με την αυτονομία να φθάνει τα 750 λίτρα. Οι δε ρύποι CO2, κυμαίνονται από 97 έως 107 γρ./χλμ. ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού.

Είναι γεγονός πως όλα τα αμαξώματα της BMW είναι καλοκατασκευασμένα με υψηλό επίπεδο στρεπτικής ακαμψίας. Η BMW 116d δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την συνθήκη συμβάλλοντας στα δυναμικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, δεδομένου ότι και η κατανομή βάρους μεταξύ των δυο αξόνων είναι η ιδανική (50:50). Η μετάδοση της κίνησης παραμένει στους πίσω τροχούς και φαίνεται πως θα είναι η τελευταία σειρά με αυτή την διάταξη καθώς η BMW έχει ανακοινώσει πως η 3η γενιά του μοντέλου θα βασίζεται στο πλαίσιο των MINI και ως εκ τούτου θα έχει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Το σύστημα διεύθυνσης διακρίνεται για την ακρίβεια και την αμεσότητά του ενώ η επιλογή του σειριακού κιβωτίου 8 σχέσεων Steptronic (με έξτρα κόστος 2.375 ευρώ), απογειώνει την πρόταση της μικρής πετρελαιοκίνητης BMW σε ότι αφορά την ευχρηστία και τη πρακτικότητα, διασφαλίζοντας επίσης κι ένα υψηλό επίπεδο στην αξία μεταπώλησης.

Στον σχεδιαστικό τομέα, η γνώριμη σιλουέτα της σειράς 1 παρέμεινε αναλλοίωτη. Εν τούτοις η μάσκα, οι προφυλακτήρες και τα φωτιστικά σώματα ανασχεδιάστηκαν με στόχο να προάγουν περαιτέρω τη φινέτσα και το δυναμισμό στην εμφάνιση. Οι τροχοί είναι 16 ιντσών με ατσάλινες ζάντες στον βασικό εξοπλισμό που φέρουν ελαστικά διαστάσεων 195/55. Βεβαίως υπάρχουν περί τα 14 σχέδια ζαντών ελαφρού κράματος 16 ή 17 ιντσών για την κάλυψη κάθε γούστου ενώ οι συνολικές επιλογές στα χρώματα αμαξώματος φθάνουν τις δεκατρείς (10 μεταλλικής και 3 απλής επίστρωσης).

Στο εσωτερικό έχουν αναβαθμιστεί οι επενδύσεις ενώ μικρές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σε επιμέρους σημεία. Το ανεπτυγμένο σύστημα infotainment υποστηρίζεται από ενδείξεις σε μια υψηλής ευκρίνειας έγχρωμη οθόνη 6,5 ιντσών με την διαχείριση των λειτουργιών να πραγματοποιείται μέσω του εύχρηστου περιστροφικού διακόπτη iDrive. Από την άλλη, οι χώροι και ειδικά για τους πίσω επιβάτες δεν έχουν κάτι εξαιρετικό να επιδείξουν με τα πόδια του μεσαίου επιβάτη να «χωρίζονται» από το τούνελ του άξονα μετάδοσης. Ωστόσο, τα 360 λίτρα που προσφέρει ο χώρος αποσκευών κρίνονται ικανοποιητικά για την κατηγορία και διευρύνονται στα 1.200 λίτρα με την πτώση των πίσω καθισμάτων.

Η διάθεση της BMW 116d υποστηρίζεται από 9 πακέτα εξοπλισμού με ή χωρίς έξτρα χρέωση (Sport – Driving Assistance – Executive – Convenience – ConnectedDrive Advanced – First Class – Business Class – Convenience Plus – Executive Plus) ενώ ο προαιρετικός εξοπλισμός προσφέρει πλουραλισμό επιλογών. Μεταξύ άλλων η λίστα περιλαμβάνει, αυτόματο κλιματισμό (653 ευρώ), σπορ αναρτήσεις Μ (404 ευρώ), active cruise control (1.175 ευρώ), σύστημα πλοήγησης (από 1.413 ευρώ), καθίσματα οδηγού-συνοδηγού με ενισχυμένη πλευρική στήριξη (582 ευρώ), προβολείς LED (938 ευρώ), γυάλινη ανοιγόμενη οροφή (950 ευρώ) και άλλα. Το αυτόματο σειριακό κιβώτιο Steptronic κοστίζει επιπλέον περίπου 4.000 ευρώ.

Η τιμή της BMW 116d προσδιορίζεται στα 27.827 ευρώ και υποστηρίζεται από χρηματοδότηση 3asyDRIVE της BMW Financial Services με επιτόκιο 6,9%, ελάχιστη προκαταβολή 20% (5.500 ευρώ) και αποπληρωμή έως 4 έτη με μηνιαία δόση 353 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρεται και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα BMW Value με σταθερό επιτόκιο 8,9%, ελάχιστη προκαταβολή 20% και αποπληρωμή έως 6 έτη που απαιτεί μια μηνιαία δόση της τάξης των 400 ευρώ.

Φώτης Ραΐσης

BMW 116 Diesel (116 PS) Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 4.329×1.765×1.421χιλ. Μεταξόνιο: 2.690 χιλ. Πορτμπαγκάζ: 360 λίτρα Βάρος: 1.425 κιλά Κινητήρας: 1.496 κ.εκ., 3 κύλ., Turbo Diesel Ισχύς: 116 PS/ 4.000 σ.α.λ. Ροπή: 270 Nm/ 1.750-2.250 σ.α.λ. 0-100, Τελική: 10,3”, 200 χλμ./ ώρα Κατανάλωση δοκιμής: 5,5 λίτρα/100 χλμ. CO2: από 97 έως 107 γρ./χλμ. Τιμή: από 27.827 €

images-fraisis