6 ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SKODA ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «2017 BEST CARS» ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «WHAT CAR»

Με επιτυχίες ξεκίνησε η νέα χρονιά για τη Škoda: Στο θεσμό βραβείων «Best Cars of 2017», που πραγματοποίησε το Βρετανικό περιοδικό «What Car?» η Skoda ήρθε πρώτη σε τρεις κατηγορίες και αναδείχθηκε η πιο επιτυχημένη μάρκα σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς βραβείων αυτοκινήτου στη Βρετανία. Τα Kodiaq, Fabia και Superb Combi απέσπασαν τις υψηλότερες διακρίσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Η επιτυχία ολοκληρώθηκε με πρωτιές των Škoda Citigo, Fabia Combi και Superb στον τομέα «Best Value for Money» ομοίως στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

«Τα βραβεία “What Car?” είναι η απόλυτη καταξίωση και εμψύχωση για όλη την ομάδα της ŠKODA. Επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για να επεκτείνουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να ενδυναμώσουμε συναισθηματικά τη γκάμα μας. Ταυτόχρονα, η επιτυχία αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη απήχηση της μάρκας μας στις διεθνείς αγορές» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ŠKODA, Bernhard Maier.

Ένα εξαιρετικό SUV

Με τον τίτλο «Best Large SUV», το νέο Škoda Kodiaq απέσπασε ένα από τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά βραβεία αυτοκινήτου πριν ακόμα λανσαριστεί στην αγορά. «Πραγματικά ανυπομονούμε και τρέφουμε υψηλές προσδοκίες για το πρώτο μεγάλο SUV της εταιρείας. Προς το παρόν, το σίγουρο είναι ότι το Škoda Kodiaq ενθουσίασε την κριτική επιτροπή. Είναι ένα εκπληκτικό SUV με επτά καθίσματα, σύστημα τετρακίνησης, ισχυρό πετρελαιοκινητήρα αναβαθμισμένο επίπεδο εξοπλισμού – και όλα αυτά, σε μία φανταστική τιμή» δήλωσε ο Steve Huntingford, αρχισυντάκτης του «What Car?»

Με μήκος 4,70m, μέχρι επτά καθίσματα και το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στην κατηγορία του το Škoda Kodiaq είναι το πρώτο μεγάλο SUV της μάρκας, το οποίο θα λανσαριστεί διαδοχικά στις διεθνείς αγορές από το Φεβρουάριο. Κύρια χαρακτηριστικά του, η κομψή σχεδίαση, η πρωτοφανής ευρυχωρία η πρακτικότητα και οι καινοτόμες τεχνολογίες που συναντάμε σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Σημείο Αναφοράς

Για τρίτη συνεχή φορά, το Škoda Fabia απέσπασε τον τίτλο του καλύτερου μικρού αυτοκινήτου «Best Small Car» στο θεσμό «What Car?». «Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, έχουν κυκλοφορήσει αρκετά νέα μικρά μοντέλα –αλλά το Škoda Fabia παραμένει αήττητο. Μπορεί να ελίσσεται εύκολα και με ασφάλεια στην πόλη, στους επαρχιακούς δρόμους και στον αυτοκινητόδρομο, υπερέχοντας σε άνεση και ποιότητα από πολλά μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Το μοντέλο ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό λόγω της εντυπωσιακής ποιότητας κατασκευής, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, τον πλούσιο εξοπλισμό και την απαράμιλλη πρακτικότητα» δήλωσε ο Huntingford, αρχισυντάκτης του «What Car?».

Ηγέτης της κατηγορίας

Το Škoda Superb Combi υπερασπίστηκε τον περσινό του τίτλο στα φετινά βραβεία Best Cars. Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Huntingford επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα της κριτικής επιτροπής: «Το Škoda Superb Combi παραμένει πρωτοπόρος στην κατηγορία του, με κύρια ατού τις επιδόσεις, τους χώρους και την άνεση. Ακολουθούν η πρακτικότητα -κοινό χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων Škoda– και η άριστη σχέση κόστους /απόδοσης (value for money). Κανένα άλλο μοντέλο δεν προσφέρει έναν εφάμιλλο συνδυασμό.»

Το Škoda Superb Combi ενσωματώνει τις βασικές αξίες της εταιρείας στη σημερινή του έκδοση και είναι πιο ευρύχωρο, πρακτικό και έξυπνο από ποτέ. Με το μεγαλύτερο χώρο επιβατών και αποσκευών στην κατηγορία του, το μοντέλο αποτυπώνει μία δυναμική, κομψή και συναισθηματική σχεδίαση. Η τρίτη γενιά της ναυαρχίδας της Škoda προσφέρει κορυφαία επίπεδα άνεσης, ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, υψηλή λειτουργικότητα και καλή σχέση τιμής/ επιδόσεων.

Best value for money

Εκτός από αυτές τις τρεις νίκες, τρία μοντέλα της Škoda βραβεύτηκαν στη κατηγορία «Best value for money»: Το Škoda Citigo στην κατηγορία City Car, το Fabia Combi στην κατηγορία Estates και το Superb στη κατηγορία Executive Cars.

Περικλής Στέφος