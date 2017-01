ΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΠΟΥ (ΙΙ)

Μπορεί η Ford να μη φέρνει αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού η άλλη όμως μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, η Chevrolet που ανήκει στη GM, φτάχνει τις εντυπωσιακές Corvette και το ηλεκτρικό Volt στις ΗΠΑ (εκεί κατασκευάζονται και οι Cadillac) και το Camaro στον Καναδά. Τα υπόλοιπα μοντέλα της, τα Spark, Aveo, Cruze, Orlando και Captiva φτιάχνονται στη Νότια Κορέα, στις εγκαταστάσεις της πόλης Incheon.

Στην Κορέα κατασκευάζεται και το Opel Antara, που άλλωστε έχει πολλά κοινά με το Chevrolet Captiva, ενώ πλην του ηλεκτρικού Ampera που φτιάχνεται στις ΗΠΑ τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της Opel έχουν ευρωπαϊκή προέλευση. Έτσι λοιπόν στη Γερμανία παράγονται τα Insignia, Zafira και τα 3θυρα Corsa. Τα 5θυρα Corsa είναι ισπανικής προέλευσης –το εργοστάσιο βρίσκεται στη Zaragosa- όπως και τα Meriva, ενώ το Astra είναι κυριολεκτικά πολυεθνικό, μιας και μέχρι τώρα φτιάχνεται στη Γερμανία, την Αγγλία και την Πολωνία. Μάλιστα το Sport Wagon (το στέισον δηλαδή) είναι αποκλειστικά αγγλικό, ενώ στην Ουγγαρία κατασκευάζεται το Agila, παράλληλα με το Suzuki Splash.

Από την Κορέα και πιο συγκεκριμένα το Busan προέρχονται και τα Renault Latitude, ενώ στην Ευρώπη αλλά εκτός Γαλλίας η εταιρεία έχει αρκετές μονάδες παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα όλα τα Megane και Megane Grandtour (στέισον) είναι ισπανικής προέλευσης, κάτι που ισχύει και το Modus και για μέρος των Trafic (τα υπόλοιπα φτιάχνονται στη Μεγάλη Βρετανία), ενώ στη Σλοβακία κατασκευάζονται τα Twingo, Wind και Clio Campus.

Μέρος των Clio κατασκευάζεται στην Τουρκία, παράλληλα με το Fluence, ενώ τα υπόλοιπα φτιάχνονται στη χώρα προέλευσης της εταιρείας, τη Γαλλία. Εκεί, σε διάφορα εργοστάσια συναρμολογούνται τα Espace, όλα τα Laguna, το Kangoo, το Megane CC, το απλό και το Grand Scenic, καθώς και το Clio RS. Όσο για τα μοντέλα της θυγατρικής της Dacia όλα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της τελευταίας, στο Pitesi της Ρουμανίας.

Κατακερματισμό της παραγωγής σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθεί και ο όμιλος PSA (Peugeot- Citroen), αν και η μερίδα του λέοντος ανήκει φυσικά στη Γαλλία. Έτσι Made in France είναι πρακτικά όλα τα Peugeot, εκτός από το Partner που φτιάχνεται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ και ένα μέρος της παραγωγής των 208 είναι επίσης ισπανικά. Το 108, αλλά και το C1 της Citroen φτιάχνονται στην Τσεχία, στο εργοστάσιο που έχει από κοινού η PSA με την Toyota (για το Aygo η τελευταία). Τα υπόλοιπα Citroen φτιάχνονται στη Γαλλία, εκτός από τα πολυμορφικά της μάρκας (C4 Picasso και Grand Picasso) που κατασκευάζονται στην Ισπανία, ενώ το Berlingo προέρχεται και από την Ισπανία αλλά και από την Πορτογαλία.

Στην Ισπανία έχει εργοστάσια και η Nissan, που κατασκευάζει τα Navara και Pathfinder, αν και η κύρια παραγωγική της δυνατότητα στην Ευρώπη βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα στο Sunderland κατασκευάζονται τα Note, Juke και Qashqai, καθώς και το Leaf. Made in Japan είναι και τα Murano, 370Z και GT-R, ενώ από μια άλλη ασιατική χώρα, την Ινδία, προέρχονται τα Micra και Pixo.

Ινδικής προέλευσης είναι και το Suzuki Alto, ενώ τα Swift, S-Cross και Splash κατασκευάζονται στην Ουγγαρία. Από τα μοντέλα της Suzuki που έρχονται στην Ευρώπη στην Ιαπωνία φτιάχνεται ουσιαστικά μόνο το Jimny, μιας και το Kizashi αλλά και η τετράθυρη έκδοση του SX4 που επίσης κατασκευάζονται εκεί είναι ουσιαστικά άγνωστα στα μέρη μας.

Αντίθετα αποκλειστικά Made in Japan είναι όλα τα μοντέλα των Subaru, Infiniti και Lexus αλλά και της Mazda. Εξαίρεση για την τελευταία είναι μόνο το πικ-άπ BT50 που φτιάχνεται στην Ταϊλάνδη. Η χώρα αυτή είναι η μεγαλύτερη αγορά για αυτοκίνητα του είδους παγκοσμίως, ενώ το παράδειγμα της Mazda έχουν ακολουθήσει κι άλλοι κατασκευαστές, Μεταξύ αυτών και η Isuzu με το D-Max.

Τo L200 της Mitsubishi πάντως είναι ιαπωνικό, όπως και τα περισσότερα μοντέλα της, ενώ η Honda έχει εργοστάσιο στη Μεγάλη Βρετανία, στο Swindon για όλα τα Civic, το CR-V και το Jazz. Jazz για την ευρωπαϊκή αγορά έρχονται και από την Κίνα, ενώ στην Ιαπωνία φτιάχνεται η υβριδική έκδοση του τελευταίου μαζί με τα CR-Z και Insight.

Απ΄ότι φαίνεται για τα υβριδικά τους οι Ιάπωνες εμπιστεύονται κατά κύριο λόγο τη χώρα τους, μιας και Made in Japan είναι και το Toyota Prius. Το ίδιο ισχύει και για τα συμβατικά Urban Cruiser, Land Cruiser, RAV4 και Verso-S, ενώ το μεγαλύτερο Verso φτιάχνεται στην Τουρκία, μαζί με κάποιες εκδόσεις του Auris. Τα υπόλοιπα Auris κατασκευάζονται στην αγγλική πόλη Burnaston, μαζί με όλα τα Avensis, ενώ στη Valenciennes που βρίσκεται στη Γαλλία εδρεύει το εργοστάσιο που φτιάχνει τα Yaris. Το αντίστοιχο για το Aygo είναι στην Τσεχία.

Την Τσεχία έχει προτιμήσει ως έδρα των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη και η Hyundai, που κατασκευάζει εκεί τα ix20, i30 και ix35, καθώς και το i20. Το τελευταίο φτιάχνεται και στην Ινδία για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ αποκλειστικά ινδικής προέλευσης είναι το μίνι της μάρκας το i10.

Από τα εργοστάσια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας, την πόλη Ulsan της Νότιας Κορέας προέρχονται τα i40 και Veloster, καθώς και τα μεγαλύτερα iX55, Santa Fe και Genesis Coupe που πωλούνται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η Kia, η άλλη εταιρεία του ομίλου της Hyundai, επέλεξε σαν βάση για τα ευρωπαϊκά εργοστάσιά της τη Σλοβακία. Εκεί κατασκευάζει όλες τις εκδόσεις του Cee’d, το Venga και το Sportage, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της (Picanto, Rio, Soul, Carens και Sorento) μας έρχονται από την Κορέα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Jaguar και Land Rover μπορεί να ανήκουν στον ινδικό όμιλο της Tata, αλλά οι παραγωγικές τους δραστηριότητες βρίσκονται στην Μεγάλη Βρετανία.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τη Volvo, που παρά την εξαγορά της από την κινεζική Geely, εξακολουθεί να παράγει αποκλειστικά στην Ευρώπη. Έτσι στην έδρα της, το Goteborg κατασκευάζονται τα S80, V60, V70, XC70 και XC90, ενώ σε άλλο σουηδικό εργοστάσιο φτιάχνεται το C70.

Τα V40, V40 Cross Country, S60 και XC60 είναι βελγικής προέλευσης, μιας και η σουηδική εταιρεία έχει εγκαταστάσεις στην πόλη Gent.

Σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας έχει τις βασικές παραγωγικές της μονάδες η Mercedes. Εκεί κατασκευάζει όλα της τα μοντέλα εκτός από τις M, R και GL Class, που φτιάχνονται στο εργοστάσιό της στις ΗΠΑ και τις καινούργιες πλέον Α και Β Class που παράγονται σε μια νέα μονάδα στην Ουγγαρία. Όλα τα Smart κατασκευάζονται στη Γαλλία, ενώ η iconic G Class κατασκευάζεται από την Magna Steyr στην Αυστρία.

Εκεί δημιουργείται και το MINI Countryman, ενώ όλες οι άλλες εκδόσεις του MINI φτιάχνονται στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι και ο τόπος παραγωγής των μοντέλων της Rolls Royce –απλά τα πλαίσια της Phantom έρχονται από τη Γερμανία- που επίσης ανήκει στον όμιλο της BMW.

Από κει και πέρα τα μοντέλα της BMW αυτά καθ΄αυτά, πλην των μεγάλων SUV σε όλες τις παραλλαγές τους (δηλαδή εξαιρείται η Χ1), είναι Made in Germany, κάτι που ισχύει φυσικά και γι αυτά της M GmbΗ. Τα μεγάλα SUV τώρα, που είναι οι X3, Χ5 και X6 σε όλες τις δυνατές παραλλαγές τους (υβριδικά, Μ κ.λπ.) φτιάχνονται στις ΗΠΑ –καθόλου τυχαία η επιλογή μιας και εκεί η ζήτησή τους είναι μεγάλη- στο εργοστάσιο της εταιρείας στην πόλη Spartanburg της Αλαμπάμα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η αυστριακή Magna Steyr κατασκευάζει και την Aston Martin Rapide, ενώ όλες οι άλλες Aston φτιάχνονται στο Gaydon (μην κάνετε συνειρμούς…) της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία φτάχνονται και οι Lotus και τα Morgan.

Πάντως αν κάπου πάρει το αυτί σας την πόλη Togliatti στη Ρωσία, να θυμάστε πως εκεί φτιάχνονται όλα τα Lada, από το αειθαλές Niva που αντικαθίσταται την τελευταία 20ετία κι όλο συνεχίζει μέχρι το πιο σύγχρονο –με τα δεδομένα της Lada πάντα- Kallina.