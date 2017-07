ΤΟ ΝΕΟ FORD TOURNEO CUSTOM ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΨΥΧΗ

Η Ford αποκάλυψε τις πρώτες λεπτομέρειες για το ευέλικτο, νέο όχημα μεταφοράς προσώπων Tourneo Custom, το οποίο μπορεί να μεταφέρει με ανέσεις “1ης θέσης” μέχρι εννέα επιβάτες σε μία νέα, πολυτελή καμπίνα. Κατάλληλο για μεταφορά προσώπων, προσωπική χρήση ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το νέο Tourneo Custom θα διατίθεται για παραγγελία αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ οι παραδόσεις του θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2018.

Ξεχωρίζοντας, με ένα τολμηρό εμπρός τμήμα και χρωμιωμένη μάσκα και πέντε οριζόντιες μπάρες, το νέο Tourneo Custom διαθέτει μία πολυτελή καμπίνα με σύστημα πίσω καθισμάτων μοναδικό στην κατηγορία. Αυτό αποτελείται από έξι ατομικά καθίσματα, με δυνατότητα συνεδριακής διάταξης της 2ης και 3ης σειράς.

Το μεγαλύτερο σε μέγεθος Tourneo, είναι και αυτό ανανεωμένο. Εντυπωσιάζει με τον πολιτισμένο και προηγμένο χαρακτήρα του, το εσωτερικό υψηλής ποιότητας, τα βελτιωμένα επίπεδα άνεσης και θορύβου και τις τεχνολογίες όπως το Intelligent Speed Limiter και το SYNC3.

«Με το νέο Tourneo Custom, όλοι οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν το καλύτερο σύστημα καθισμάτων,» σχολίασε ο Pete Reyes, vehicle line director, της Ford Ευρώπης. «Αυτό το ευέλικτο όχημα μεταφοράς προσωπικού έχει μεταμορφωθεί πλήρως, διαθέτοντας ένα στιλάτο εσωτερικό, που συνδυάζει την άνεση και την ποιότητα ενός πολυτελούς αυτοκινήτου με εξαιρετικούς χώρους και πρακτικότητα.»

Οι νέες καινοτομίες βασίζονται στις σημαντικές προϊοντικές βελτιώσεις που έγιναν στο Tourneo Custom το 2016, ανάμεσά τους και ο επαναστατικός κινητήρας Ford EcoBlue 2.0L diesel, το νέο, εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο SelectShift, και η πίσω αερανάρτηση.

Το Tourneo Custom, που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 2013, είναι η ναυαρχίδα της οικογένειας Ford Tourneo, που περιλαμβάνει επίσης το πενταθέσιο Tourneo Courier και το Tourneo Connect σε πενταθέσιες και επταθέσιες εκδόσεις.

Προηγμένη σχεδίαση – μέσα κι έξω

Στην τολμηρή, νέα εμφάνιση του Tourneo Custom διακρίνεται το σχεδιαστικό DNA των τελευταίων επιβατικών μοντέλων Ford, με μία χαρακτηριστική τραπεζοειδή μάσκα τοποθετημένη ψηλά και δυναμικούς, λεπτούς προβολείς που ‘χάνονται’ στη μυώδη γραμμή των πλευρών του οχήματος.

Διατίθεται μία σειρά προηγμένων τεχνολογιών προβολέων, ενώ όλα τα οχήματα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά νέα φώτα ημέρας LED με τις οι ανώτερες εκδόσεις να επωφελούνται από τον ισχυρό φωτισμό που προσφέρουν οι προβολείς HID Xenon.

Η προηγμένη σχεδίαση συνεχίζεται και στο εσωτερικό με ένα νέο πίνακα οργάνων, που βασίζεται στη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Ford – που έκανε το ντεμπούτο της στο νέο Fiesta – προσφέροντας μία ελκυστική, οδηγοκεντρική διάταξη, επηρεασμένη από τη σχέση των καταναλωτών με έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές και tablet.

Βασισμένο σε ισχυρά, οριζόντια σχεδιαστικά στοιχεία που δίνουν έμφαση στο πλάτος της καμπίνας, ο νέος πίνακας οργάνων έχει μία ξεχωριστή, ποιοτική εμφάνιση, ενώ τη συνολική εικόνα του ενισχύουν οι μαλακές επιφάνειες και οι ελκυστικές λεπτομέρειες σε χρώμιο και γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα.

Οι νέες οθόνες και ο πίνακας ελέγχου έχουν σχεδιαστεί με κριτήριο την αυξημένη εργονομία και την ευχρησία, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις διαθέτουν ανεξάρτητη έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών εμπνευσμένη από tablet και λειτουργεί με χειρονομίες pinch & swipe.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην καθημερινή πρακτικότητα, με αναβαθμισμένες λύσεις αποθήκευσης στο εσωτερικό, όπως δύο κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι στο πάνω τμήμα του ταμπλό και ένα μεγάλο ράφι με δύο ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα που περιλαμβάνει ένα έξυπνο συρόμενο κάλυμμα.

Μοναδικό στην κατηγορία σύστημα πίσω καθισμάτων για μέγιστη ευελιξία και άνεση

Για μέγιστη ευελιξία στη διαμόρφωση και χρήση του πίσω τμήματος της καμπίνας, το νέο Tourneo Custom είναι το μοναδικό όχημα στην κατηγορία που προσφέρει έξι ατομικά καθίσματα. Οι δύο πίσω σειρές παρέχουν δυνατότητα συνεδριακής διάταξης για εύκολη πρόσβαση και επικοινωνία μεταξύ των επιβατών, ή σε δύο σειρές τριών καθισμάτων με κατεύθυνση προς τα εμπρός.

Στις ανώτερες εκδόσεις, τα έξι ατομικά καθίσματα μπορούν να αναδιπλώνονται πλήρως, να αναστρέφονται και να αποθηκεύονται ή να αφαιρούνται τελείως, επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργούν ευρυχωρία τύπου λιμουζίνας, να μεγιστοποιούν το χώρο αποσκευών ή να ικανοποιούν τις δικές τους επαγγελματικές ή προσωπικές απαιτήσεις.

Το επίπεδο άνεσης στο ταξίδι αυξάνεται με νέας σχεδίασης μαξιλάρια και γεωμετρία καθισμάτων βελτιστοποιημένης στήριξης, και την απουσία θορύβων χάρη στη χρήση αναβαθμισμένων μέτρων μείωσης θορύβων στο πίσω τμήμα της καμπίνας. Οι πίσω επιβάτες θα εκτιμήσουν επίσης το πιο αποδοτικό σύστημα A/C που παρέχει ταχύτερη ψύξη ή θέρμανση, τις έξι θύρες USB και το ηχοσύστημα 10 ηχείων ρυθμισμένο για ένα πλούσιο και ισορροπημένο ήχο, ανεξάρτητα από τη διάταξη των πίσω καθισμάτων.

Όλες οι επενδύσεις εσωτερικού είναι πλήρως ανανεωμένες – από την οροφή και τα καθίσματα μέχρι τα πλαϊνά πάνελ και τις μοκέτες – με έμφαση στην εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την εμφάνιση. Η επιλογή ανώτερων υλικών όπως, υφάσματα με πυκνή ύφανση και ποιοτικά δέρματα με λεπτή υφή, και η διαθεσιμότητα ανοιχτών και σκούρων αποχρώσεων για ένα κομψό, μοντέρνο εσωτερικό ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας και προσοχής στη λεπτομέρεια σε όλη την καμπίνα.

Προηγμένη τεχνολογία και συστήματα υποστήριξης οδηγού

Το σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας της Ford SYNC 3 προσφέρει στους οδηγούς του Tourneo Custom τη δυνατότητα να ελέγχουν το ηχοσύστημα, το σύστημα πλοήγησης και τα συνδεδεμένα smartphones χρησιμοποιώντας απλές φωνητικές εντολές στην καθομιλουμένη. Πιέζοντας απλά ένα μπουτόν και λέγοντας “I need a coffee,” “I need fuel,” και “I need to park,” οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν γειτονικά cafés, πρατήρια καυσίμου ή πάρκινγκ αυτοκινήτων και να βρίσκουν σταθμούς τρένων, αεροδρόμια και ξενοδοχεία. Το σύστημα είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto™.

Το νέο Tourneo Custom λανσάρει επίσης αρκετά συστήματα υποστήριξης οδηγού και είναι το πρώτο όχημα στην κατηγορία με Intelligent Speed Limiter, που επιτρέπει αυτόματη ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας για να παραμένει εντός νόμιμων ορίων, με τη χρήση του συστήματος Traffic Sign Recognition για την ανίχνευση πινακίδων ορίων ταχύτητας.

Το νέο μοντέλο προσφέρει επίσης Blind Spot Information System με Cross Traffic Alert, που προειδοποιεί τους οδηγούς οι οποίοι εξέρχονται με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης για πιθανή διέλευση άλλων οχημάτων πίσω τους.

Τα νέα χαρακτηριστικά προστίθενται στην ολοκληρωμένη γκάμα τεχνολογιών που ήδη διατίθενται για το Tourneo Custom, όπως Pre-Collision Assist με Pedestrian Detection emergency braking system, Lane Keeping Alert, Side Wind Stabilisation και Adaptive Cruise Control.

Κορυφαίοι κινητήρες Ford EcoBlue με αυτόματο κιβώτιο προαιρετικά

Το νέο Tourneo Custom διατίθεται με τον προηγμένο κινητήρα Ford EcoBlue diesel σε εκδόσεις 105, 130 170 ίππων, με σημαντικά πλεονεκτήματα στο κόστος χρήσης και τις επιδόσεις, κατανάλωση καυσίμου βελτιωμένη κατά 13%, εκπομπές CO2 από 162 g/km,* και ροπή στις χαμηλές στροφές αυξημένη κατά 20%.

Η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα στρωτό και άμεσης απόκρισης εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο SelectShift, ένα μοναδικό στην κατηγορία σύστημα πίσω αερανάρτησης για μία ευέλικτη και άριστα ελεγχόμενη συμπεριφορά σε όλο το εύρος συνθηκών φορτίου, και προαιρετικές 17-άρες ζάντες αλουμινίου για βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και αποτελεσματικότερο φρενάρισμα.

Ανώτερες εκδόσεις Titanium X και Sport για το απόλυτο Tourneo

Για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις επαγγελματικών πελατών και ιδιωτών που αναζητούν την απόλυτη έκδοση, το νέο Tourneo Custom θα διατίθεται με το αναβαθμισμένο πακέτο Titanium X που περιλαμβάνει δερμάτινη ταπετσαρία, SYNC 3 με δορυφορική πλοήγηση και κάμερα οπισθοπορείας, και προβολείς HID Xenon στάνταρ.

Για εκείνους που επιθυμούν μία πιο δυναμική εξωτερική εμφάνιση και ένα στιλάτο σπορ εσωτερικό, προτείνεται επίσης η νέα έκδοση Sport. Αυτό το πακέτο συνδυάζει τον κινητήρα 170 PS, ένα πλήρες εξωτερικό κιτ αμαξώματος με δύο λωρίδες καπό και μοναδικές ζάντες αλουμινίου 17-ιντσών μαζί με μερικώς δερμάτινο σαλόνι.

Η γκάμα του Tourneo Custom συνεχίζει να προσφέρει εκδόσεις οκτώ ή εννέα θέσεων, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κοντό και μακρύ μεταξόνιο. Το μακρύτερο μοντέλο προσφέρει πρόσθετο χώρο αποσκευών πίσω από την τρίτη σειρά καθισμάτων.

Περικλής Στέφος