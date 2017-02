ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ALFA ROMEO STELVIO FIRST EDITION

Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για την αποκλειστική Alfa Romeo Stelvio First Edition , του πρώτου SUV της μάρκας, η οποία μετρά έναν αιώνα και πλέον ιστορίας.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου περιλαμβάνονται το εξαιρετικά σπορ στυλ της Alfa Romeo , οι εκπληκτικές επιδόσεις και ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός που το τοποθετεί στην κορυφή της μεσαίας SUV premium κατηγορίας.

Η απαράμιλλη λειτουργικότητα και άνεση καθιστούν κάθε ταξίδι με τη Stelvio First Edition μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να τη μοιραστεί κανείς.

Η Stelvio First Edition διαθέτει έναν δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 280 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8-σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης all - wheel drive τεχνολογίας Q 4, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές επιδόσεις και οδηγική ευχαρίστηση.

Stelvio First Edition Το 0 στα 100 χλμ/ώρα επιτυγχάνεται σε 5.7 δευτερόλεπτα και αποτελεί την καλύτερη επιτάχυνση στην κατηγορία.

Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα full grain δερμάτινα καθίσματα, ένθετα από πραγματικό ξύλο, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, δερμάτινο τιμόνι πολυτελούς έκδοσης, χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων από αλουμίνιο και χρωματιστές δαγκάνες φρένων.

Σπορ στοιχεία και κομψότητα ενσωματωμένα σε μοναδικό και ιδιαίτερο στυλ. Αρμονία σχημάτων και όγκων σε συνδυασμό με τη μηχανολογική υπεροχή της Alfa Romeo, δημιουργούν ένα δυνατό και πολυσχιδές όχημα. Αυτή, με λίγα λόγια, είναι η ουσία της Stelvio, του πρώτου SUV της μάρκας που μετρά έναν αιώνα και πλέον ιστορίας. Το SUV έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη διεθνή έκθεση του Los Angeles τον περασμένο Νοέμβριο με την έκδοση υψηλών επιδόσεων Quadrifoglio.

Στον απόηχο της αναμονής της σουπερ-σπορ έκδοσης, η Alfa Romeo παρουσιάζει μια ακόμα τολμηρή έκδοση του νέου μοντέλου, όπου τα πάντα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την απόλυτη οδηγική ευχαρίστηση και τις κορυφαίες επιδόσεις. Και το όνομά του, Stelvio First Edition. Η πρώτη και αποκλειστική έκδοση της γκάμας είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελίες σε όλο το δίκτυο διανομέων της Alfa Romeo. Επιπλέον, μια σημαντική προσφορά που περιλαμβάνει 5 χρόνια εγγύηση, οδική βοήθεια και ευνοϊκή χρηματοδότηση μέσω της FCA Bank, θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές της Stelvio First Edition να γίνουν οι πρώτοι που θα οδηγήσουν το μοντέλο, το οποίο πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία.

Αρχής γενομένης από το όνομά του, το νέο SUV της Alfa Romeο, προϊδεάζει για μία συναρπαστική οδηγική εμπειρία και το υψηλότερο επίπεδο άνεσης και ευελιξίας ανάμεσα στα μεσαία SUV. Το περίφημο πέρασμα του Stelvio λοιπόν (απ’ όπου προήλθε άλλωστε η ονομασία του ιταλικού μοντέλου), αποτελεί το μεγαλύτερο ορεινό πέρασμα στην Ιταλία και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Τα 20 χιλιόμετρα ασφάλτου και οι περισσότερες από 75 στροφές που το διέρχονται, διαμορφώνουν μία άκρως απαιτητική ορεινή διαδρομή, αλλά ταυτόχρονα, αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και μία μοναδική εμπειρία που επιβάλλεται να την βιώσετε με φίλους ή την οικογένεια. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, η επιλογή ενός ικανού SUV. Και αυτό δεν είναι άλλο από την Alfa Romeo Stelvio, στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά η οδηγική απόλαυση, το απαράμιλλο ιταλικό στυλ και η ευελιξία. Εκτός από τους τομείς των επιδόσεων και οδικής συμπεριφοράς, το μοντέλο ξεχωρίζει και σε επίπεδο ευρυχωρίας, διαθέτοντας άφθονο χώρο για τους επιβάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν μια μοναδική εμπειρία οδήγησης ανεξαρτήτως προορισμού.

Η έντονη προσωπικότητα της αποκλειστικής Stelvio First Edition αναδεικνύεται μέσα από το ξεχωριστό στυλ, τον πλήρη βασικό εξοπλισμό, αλλά και τον νέο δίλιτρο υπετροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 280 ίππους και συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8-σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης all-wheel drive τεχνολογίας Q4. Ο προηγμένος κινητήρας ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα του SUV και εγγυάται μοναδική οδηγική αίσθηση ακόμα για τους πιο απαιτητικούς οδηγούς, κυρίως σε μικτές διαδρομές. Εξάλλου, η Stelvio First Edition είναι το κορυφαίο μοντέλο της κατηγορίας σε επίπεδο επιτάχυνσης, πραγματοποιώντας το 0 στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 5.7 δευτερόλεπτα.

Το εξωτερικό της συναρπαστικής Stelvio First Edition έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το ελκυστικό στυλ που εκφράζει με απόλυτο τρόπο πόσο σωστά εναρμονισμένα είναι μεταξύ τους η κληρονομιά, η ταχύτητα και η ομορφιά της μάρκας. Πρόκειται για τη μαγική αλχημεία και την απόλυτη έκφραση της ιστορίας της μάρκας, που πλέον μετρά πάνω από έναν αιώνα ύπαρξης. Το συνολικό αποτέλεσμα συμπληρώνουν οι αλουμινένιες ζάντες 20 ιντσών, οι χρωματιστές δαγκάνες φρένων, οι προβολείς Bi-Xenon, το χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων, τα φιμέ πίσω τζάμια και ο διακριτικός φωτισμός στις χειρολαβές των θυρών.

Η ίδια ακριβώς σπορ έμπνευση διακατέχει το προσεγμένο και κομψό από κάθε άποψη εσωτερικό που έχει σχεδιαστεί με οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, όπου ξεχωρίζουν το ελλειπτικό τιμόνι και το ενσωματωμένο κουμπί εκκίνησης. Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων από αλουμίνιο περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Τα full grain δερμάτινα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα. Η θέση οδήγησης (πιλοτήριο) και το κεντρικό τούνελ της μετάδοσης περιβάλλουν τον οδηγό εξασφαλίζοντας ένα ιδανικό περιβάλλον. Η εικόνα συμπληρώνεται από το όμορφα σχεδιασμένο ταμπλό, τα ένθετα από αληθινό ξύλο, το προηγμένο 3D σύστημα πλοήγησης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Magneti Marelli και περιλαμβάνει οθόνη 8,8 ιντσών ενσωματωμένη στο ταμπλό και ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB). Στον πίνακα οργάνων έχει ενσωματωθεί και μια έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών.

H Alfa Romeo Stelvio First Edition διατίθεται με τον νέο δίλιτρο τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης “2 σε 1″ άμεσου ψεκασμού, εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με κεντρικό άξονα μετάδοσης της κίνησης από ανθρακονήματα. Συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8-σχέσεων και αποδίδει μέγιστη ιπποδύναμη 280 ίππων στις 5.250 στροφές, ενώ η μέγιστη ροπή του αγγίζει τα 400 Nm στις 2.250 στροφές. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται, πέραν του συστήματος άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 200 bar (το οποίο εξασφαλίζει ακαριαία απόκριση σε όλο το φάσμα στροφών και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου), το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ενεργοποίησης βαλβίδων MultiAir και το διπλό σύστημα υπερτροφοδοσίας.

Ο βασικός εξοπλισμός της Stelvio First Edition περιλαμβάνει το καινοτόμο σύστημα τετρακίνησης (all-wheel drive) με τεχνολογία Q4, σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται την κατανομή της ροπής σε πραγματικό χρόνο προσδίδοντας υψηλή απόδοση, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Το σύστημα αυτό διαθέτει μεν αυτούσια τα πλεονεκτήματα της τετρακίνησης (όπως κορυφαία επίπεδα πρόσφυσης σε κάθε είδους επιφάνεια) με ανέλπιστα χαμηλή όμως οικονομία καυσίμου και βέβαια, την ανόθευτη οδηγική απόλαυση ενός αυτοκινήτου με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει ένα ενεργό ενδιάμεσο κιβώτιο μεταφοράς ροπής και εμπρός διαφορικό, ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη σωστή διαχείριση της θηριώδους ροπής και την άμεση απόκριση κατά την επιτάχυνση. Το σύστημα κατά τη διάρκεια κάθε διαδρομής ελέγχει συνεχώς μία σειρά παραμέτρων, και αναλόγως των συνθηκών κίνησης και της επιλογής λειτουργίας στο AlfaTM DNA Pro κατανέμει ανάλογα τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες.

Υπό κανονικές συνθήκες, η Stelvio First Edition με το σύστημα Q4 κινείται σαν κλασικό πισωκίνητο μοντέλο, καθώς όλη η ροπή του κινητήρα μεταδίδεται στον πίσω άξονα. Ωστόσο σε περίπτωση όπου ανιχνευθεί μειωμένη πρόσφυση σε κάποιον τροχό, τότε το σύστημα μεταφέρει αυτόματα ροπή και στον εμπρός άξονα, σε ποσοστό μέχρι και 50%. Ως φυσικό επακόλουθο όλων αυτών, προκύπτουν οι υψηλότερες για την κατηγορία πλευρική και ελκτική πρόσφυση.

Στο βασικό εξοπλισμό της Stelvio First Edition περιλαμβάνονται και τα νέα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας όπως τα Integrated Braking System, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Brake και Lane Departure Warning. Τον εξοπλισμό ολοκληρώνουν η κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης, οι αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευών και αυτόματη ενεργοποίηση των εμπρός προβολέων.

2.0 GME 280 cv AT AWD ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο 8-σχέσεων Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη 4, σε σειρά Βαλβίδες ανά κύλινδρο 4 Κυβισμός (cm3) 1995 Μέγιστη ισχύς HP (kW) / σ.α.λ. 206 KW @ 5250 Μέγιστη ροπή Nm (kgm) / σ.α.λ. 400 NM@ 2250 Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δευτερόλεπτα) 5,7 Μέγιστη ταχύτητα (χλμ/ώρα) 230 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ Περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση Euro 6b Κατανάλωση καυσίμου – αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ) 8,9 Κατανάλωση καυσίμου – κύκλος-εκτός πόλης (λίτρα/100 χλμ) 5,9 Κατανάλωση καυσίμου – μικτή διαδρομή (λίτρα/100 χλμ) 7 Εκπομπές CO 2 (γρ/χλμ) 161 ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάρος κενού οχήματος STDA (kg) 1660 Ύψος (mm) 1648 Πλάτος (mm) 1903 (χωρίς καθρέφτες) Μήκος (mm) 4687 Μεταξόνιο (mm) 2818 Χώρος αποσκευών (l) 525

Περικλής Στέφος